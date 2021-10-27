Ще один виробник смартфонів вийде на авторинок

Нещодавно про випуск власного електромобіля оголосила Xiaomi, а тепер таке ж рішення прийняла і компанія 360 Mobile, повідомляє Автоцентр.

Донедавна 360 Mobile займалася випуском смартфонів та побутової техніки. У цій галузі вона досягла великих успіхів і вирішила підкорити новий сегмент. Компанія має намір інвестувати 454 млн. доларів у розвиток бренду Neta, який спеціалізується на випуску електромобілів.

Угода вже узгоджена. Обидві марки будуть працювати над подальшим удосконаленням електрокарів та розвитком інфраструктури для них.

Електробренд Nezha досить молодий і поза Китаю практично невідомий. Хоча останнім часом він почав активно просувати свої моделі на інших ринках. Для цього він випустив праворульну версію кросовера Neta V та оновив електрокрос з індексом U. Останній отримав сучасну мультимедійну систему та новітні електронні асистенти. Також йому збільшили запас ходу до 600 км.