Тверезістю по вірусу: у Москві на локдауні закриють алкомаркети

Мерія Москви підтвердила дані ЗМІ про те, що в столиці Росії на час жорсткого карантину буде закрито всі магазини, що спеціалізуються на продажі алкоголю, повідомляє Ділова столиця.

Цю інформацію, зокрема, підтвердив "Известиям" Тарас Білозеров, речник Департаменту торгівлі та послуг столиці РФ, у середу, 27 жовтня.

Білозеров зазначив, що торгівля алкоголем у ці дні регулюється указом мера Москви Сергія Собяніна. Згідно з документом, у період неробочих днів мають закритися всі магазини, в яких асортимент непродовольчих товарів першої необхідності та/або продуктів харчування не перевищує 30%.

Прессекретар додав, що подібні вимоги отримують саме невеликі компанії, а великі мережі алкомаркетів та супермаркети продають достатньо продуктів харчування та вписуються у ці вимоги.

Також повинні призупинити роботу об'єкти роздрібної торгівлі, які продають алкоголь у дистанційний спосіб, у тому числі з доставкою.

У "Infoline-аналітика" заявили, що у Москві понад 1,3 тис. алкомаркетів та винотек, які спеціалізуються переважно на алкоголі. Співрозмовник газети в одній із алкогольних компаній висловив думку, що під обмеження потраплять близько 200 магазинів.