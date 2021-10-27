В Кабміні пояснили, чи будуть запроваджувати локдаун

Кабінет міністрів не планує запроваджувати локдаун в Україні через погіршення епідемічної ситуації з поширенням COVID-19, щоб не сповільнити темпи зростання вітчизняної економіки, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.