В Кабміні пояснили, чи будуть запроваджувати локдаун
Кабінет міністрів не планує запроваджувати локдаун в Україні через погіршення епідемічної ситуації з поширенням COVID-19, щоб не сповільнити темпи зростання вітчизняної економіки, повідомляє УНІАН.
Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми не плануємо запроваджувати локдаун, ми не хочемо запроваджувати локдаун, тому що наша економіка набирає оборотів, і локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток, на зростання ВВП. Ми очікуємо цього року щонайменше 3,5% зростання ВВП. Хотілось мати 4%, але енергетична криза, четверта хвиля пандемії, звичайно, впливають на економіку", - сказав він.