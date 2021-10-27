Ляшко пояснив, чому перед COVID-щепленням не потрібні аналізи

Жодних аналізів або ПЛР-тестувань перед проведенням щеплень, у тому числі й проти COVID-19, робити не потрібно. Про це сьогодні на брифінгу 27 жовтня сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"Тест на антитіла перед щепленням не є інформативним, тому робити його не потрібно", – сказав міністр.

Також, за його словами, немає потреби перед проведенням вакцинації вимірювати артеріальний тиск.

"Така практика застосовується і в інших країнах, де ніхто не призначає жодних додаткових обстежень чи аналізів перед вакцинацією", – наголосив міністр.

Окремо Віктор Ляшко підкреслив, що люди, які перехворіли на COVID-19, також повинні щепитися від коронавірусної хвороби.

"Навіть якщо ви перехворіли на COVID-19, щеплення робити потрібно. Хоча у людей, які одужують від COVID-19, може виробитися імунітет від коронавірусу, поки невідомо, як довго і наскільки добре він захищатиме. Вакцини забезпечують більш надійний захист. Навіть у у разі інфікування вакциновані переносять хворобу набагато легше, без ускладнень і практично не потребують госпіталізації", – розповів Ляшко.

За словами міністра, при пропуску терміну введення другої дози ковід-вакцини необхідно за першої можливості звернутися до пункту щеплення, проходити курс щеплення заново не потрібно.

"У разі, якщо рекомендований термін перевищено, при першій нагоді звертайтеся до пункту вакцинації, щоб отримати повний курс щеплення та гарантований захист. І це буде завершення курсу щеплення. Не потрібно робити повторний курс, тобто ще раз", – повідомив Ляшко. .

Міністр наголосив, що робити щеплення раніше чи пізніше певних термінів бажано лише за крайньої необхідності.

Також він поінформував, що ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусної хвороби за кордоном, можуть отримати другу дозу в Україні. При проведенні вакцинації за кордоном необхідно отримати довідку, в якій зазначено дату щеплення, назву та серію препарату, місце проведення. Довідка має бути засвідчена закладом охорони здоров'я або лікарем, який проводив щеплення.