СБУ не допустила розкрадання майже 1 млрд грн із ковідного фонду

Служба безпеки запобігла розкраданню майже 1 млрд грн із фонду боротьби з коронавірусом. Зокрема, при будівництві медичних установ та реалізації антисептиків﻿. Про це, посилаючись на прес-центр СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Так, СБУ викрила десятки фактів розкрадань на будівництві лікарень. Це стосується як корупційних схем при будівництві нових відділень для прийому хворих на COVID-19, так і махінацій на закупівлю медичного обладнання для лікарень, задіяних у боротьбі з коронавірусом.

У ході спецоперацій СБУ вилучено 200 тонн підроблених антисептиків, а також припинено виготовлення та продаж населенню небезпечних для здоров'я громадян фальсифікованих засобів дезінфекції.

Триває системна робота СБУ у кіберсфері. З початку пандемії спецслужба:

заблокувала 3000 ресурсів поширення дезінформації про коронавірус;

заблокувала сотні спроб фальшування медичних баз даних (за одну спробу фальшування можна вносити необмежену кількість псевдовакцинованих людей);