Шмыгаль: Принудительной вакцинации у нас нет – это противозаконно
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать как минимум первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", – сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду.
Премьер отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.
"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", – подчеркнул Шмыгаль.