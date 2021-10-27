Шмыгаль: Принудительной вакцинации у нас нет – это противозаконно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать как минимум первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", – сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду.

Премьер отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.