Влада Китаю відмовилася рятувати найбільшого в країні забудовника

Китайська влада наполягає, щоб мільярдер Хуей Ка Ян - засновник Evergrande, використовувати свої особисті статки для пом'якшення боргової кризи China Evergrande Group (компанія має зобов'язання на 300 млрд дол), повідомляє Економічна правда.

За словами співрозмовників агентства Bloomberg, відповідна директива засновнику Evergrande надійшла після того, як забудовник пропустив 23 вересня дедлайна для виплати купона за доларовими облігаціями.

Зазначається, що місцеві органи влади по всьому Китаю стежать за банківськими рахунками Evergrande, щоб гарантувати, що готівка компанії використовується для завершення незавершених житлових проєктів, а не спрямовується на оплату кредиторам.

"Вимога, щоб Хуей використовував свої власні статки, щоб сплатити борг Evergrande, додає ознаки того, що Пекін не хоче рятувати компанію за держрахунок, навіть попри те, що криза компанії поширюється на інших забудовників і погіршує настрої на ринку нерухомості" , - йдеться у повідомленні.

При цьому, неясно, чи є статки засновника Evergrande досить великим, щоб суттєво скоротити зобов’язання Evergrande.

Наразі доларові облігації девелопера торгуються з великими дисконтами до номінальної вартості.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, власний капітал засновника Evergrande Хуея становить близько 7,8 млрд дол, проте складно сказати, наскільки це справедлива оцінка.

Більшість відомих статків Хуея пов’язана з його контрольним пакетом акцій в Evergrande та грошовими дивідендами, які він отримав від компанії з моменту її лістингу в Гонконгу в 2009 році.

Агентство додає, що ці дії влади підтверджують спільну політику, яку просуває китайський лідер Сі Цзіньпін - боротьба з мільярдерами та скорочення нерівності у суспільстві.