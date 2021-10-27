На Сицилії внаслідок жорстоких штормів затоплено місто Катанія

Повінь, яку спричинив шторм, затопила сицилійське місто Катанія (Італія), внаслідок чого загинули щонайменше дві людини, повідомляє Ділова столиця.

На півдні Італії вже третій день вирують жорстокі шторми, внаслідок чого в деяких частинах острова Сицилія дороги повністю затоплені. Негода також призвела до знеструмлення історичного центру Катанії.

Місцеві синоптики пояснили, що на східну Сицилію налетів рідкісний середземноморський ураган, відомий як Медикане. Також ситуацію в місті погіршують потоки води, які стікають зі схилів Етни.

Департамент цивільного захисту Італії попередив про потенційну небезпеку для життя та пошкодження майна через сильні дощі, грози та штормовий вітер у Сицилії та Калабрії.