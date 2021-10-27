Денісову обурила депортація Гордона та інших українців з Грузії
Україна викличе грузинсього посла для дачі пояснень щодо депортації з Грузії українських громадян. Про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Україна 24.
"Я викликаю посла Грузії в Україні для дачі пояснень, чому відбувається така ситуація з недопуском і депортацією наших громадян із Грузії. Потім, думаю, що буду доводити інформацію, яку я отримала від пана Саакашвілі до інших послів поважних європейських держав", - розповіла вона.
Нагадаємо, що Гордона депортували із Грузії у середу, 27 жовтня. За його словами, він хотів особисто відвідати Михайла Саакашвілі та провести зустріч у рамках виїзного засідання "Академії Дмитра Гордона".
"Ми прилетіли більше години тому до Тбілісі... Було дві мети, перша - відвідування у тюрмі міста Руставі Михайла Саакашвілі, про що домовлялися українське МЗС з грузинським МЗС, і друга - зустрічі у рамках виїзного засідання "Академії Дмитра Гордона"... Понад годину нас протримали на паспортному контролі, після чого сказали, що в'їзд до Грузії для мене неможливий, мене просять полетіти прямо зараз тим самим літаком, яким я прилетів. Зараз ми перебуваємо в літаку та вилітаємо в Київ", - повідомив Дмитро Гордон.