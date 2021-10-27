Денісову обурила депортація Гордона та інших українців з Грузії

Україна викличе грузинсього посла для дачі пояснень щодо депортації з Грузії українських громадян. Про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Україна 24.

"Я викликаю посла Грузії в Україні для дачі пояснень, чому відбувається така ситуація з недопуском і депортацією наших громадян із Грузії. Потім, думаю, що буду доводити інформацію, яку я отримала від пана Саакашвілі до інших послів поважних європейських держав" , - розповіла вона.

Нагадаємо, що Гордона депортували із Грузії у середу, 27 жовтня. За його словами, він хотів особисто відвідати Михайла Саакашвілі та провести зустріч у рамках виїзного засідання "Академії Дмитра Гордона".