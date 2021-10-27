Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод
Речник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Париж може застосувати санкції щодо Британії, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо риболовецьких ліцензій. Санкції можуть почати вводити вже з 2 листопада, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Якщо, Британія до 2 листопада не виконає свої зобов'язання щодо ліцензій французьким риболовам, то Париж застосує перший пакет санкцій, а саме "систематичний митний та санітарний контроль за продуктами, які імпортуються у Францію". Також планується заборона на вивантаження морепродуктів з Британії у Франції.
Крім того, речник французького уряду не виключає "другу серію заходів". За словами Атталя, Париж може запровадити "енергетичні заходи, пов'язані з постачанням електроенергії для Нормандських островів". Деталі обіцяють повідомити найближчим часом.
"Наше бажання полягає в тому, щоб угода, яка була укладена, була дотримана", - резюмував Атталь пілся засідання Кабміну.
Чому розгорівся конфлікт
Угода, яка була укладена між Британією та ЄС в рамках Brexit, передбачала продовження дозволу європейським рибалкам працювати в певних британських водах за умови, що вони ловили рибу там раніше. Однак Франція та Британія не можуть дійти згоди щодо характеру та обсягу підтверджуючих документів, які мають бути надані.
У зонах рибальства, через які виникла суперечка, Лондон і Джерсі надали загалом трохи більше ніж 200 остаточних ліцензій, тоді як Париж все ще претендує на 244.