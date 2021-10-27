"Велике будівництво" дісталося Сватівського району Луганщини

Дорожники у Сватівському та Старобільському районах Луганської області розпочали роботи на автошляхах, основні роботи з яких заплановано на 2022 рік за президентською програмою "Велике будівництво", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook у середу, йдеться про дорогу державного значення Т-13-07, яка пролягає територією цих районів.

"Вона з'єднує населені пункти Сватове, Дем'янівка, Білокуракине, Осинове, Новопсков, Лісова Поляна, Марківка, Морозівка, Мілове. Загалом буде відремонтовано понад 150 км за цим напрямком" , - заявив голова обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, в рамках президентської програми "Велике будівництво" в Україні в 2021 році планується відремонтувати та побудувати загалом 6,5 тис. км доріг.