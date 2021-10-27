Ринок у Маріуполі "захистив" від невакцинованих туалет

Відвідувачів Центрального ринку у Маріуполі Донецької області вирішили пускати у громадський туалет на ньому лише за наявності сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу. Регіон зараз знаходиться у "червоній" зоні епіднебезпеки, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне фото з'явилося у місцевих пабликах у соцмережах.

На фото видно, що скористатися туалетом зможуть лише ті, хто:

пройшов повну чи часткову вакцинацію;

має негативний результат тестування COVID-19;

має документ про одужання.

В оголошенні наголошується, що рішення ухвалила адміністрація ринку Центрального.

Очевидно, воно було розміщено через наявність загального правила про вакцинацію для непродовольчих ринків. Так, вони не мають права працювати, якщо всі працівники не щеплені або не мають свіжого негативного ПЛР-тесту.

Під постом маріупольці іронізують, що тепер для походу в туалет потрібно готуватися заздалегідь, а краще записатись в електронну чергу. Крім того, користувачі інтернету радять встановити поруч пункт вакцинації через високий попит на цю "санітарну" послугу серед відвідувачів та працівників ринку.