Масі Найєм зголосився представляти в суді інтереси дочки загиблого у ДТП в Харкові

Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного водія Шевроле Анастасія Носова звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить звернення Носової у Instagram.

"Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації, та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його. Я прошу вас – знайдіться. Не треба боятися. Страшно не це. Страшно жити потім із тим, чого ви не зробите зараз" , — сказала Носова.

Вона додала, що 27 жовтня вона з братом перебуває біля моргу, де лежить їхній батько, хоча на цей день у їхній сім'ї планувалася "дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата, насамперед, як для батька його дітей".

За словами Носової, її батько лежить у морзі, "тільки тому що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів, 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність".

Юридична компанія "Міллер" заявила, що готова допомогти родині загиблого.