Невелике потепління та дощі: прогноз погоди на 28 жовтня

Схоже, останніми днями жовтня в Україну прийде невелике потепління, обіцяне синоптиками. Середня температура вдень становитиме 10-13°С, а заморозки вночі залишаться лише на сході країни. У парі областей очікуються дощі.

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Отже, у четвер, 28 жовтня, у всіх центральних, північних, а також у більшості східних та в Рівненській областях очікується температура близько 10-14°С удень. У решті західних областей, а також у Криму вдень буде трохи тепліше, а саме – 12-15°С. І найтепліше вдень буде в південних областях – там обіцяють 13-16°С. А ось найхолоднішою виявиться Луганська область - там очікується 9-11°С удень. Уночі практично по всій країні буде близько 1-5°С, на сході – від -5°С до 2°С.

Дощі 28 жовтня очікуються у двох областях – Сумській та Харківській. На решті території буде так само сухо та ясно з невеликою хмарністю. У центральних та північних областях очікується вітер 14-22 км/год у середньому, у центрі місцями до 25 км/год. У західних областях та в Криму – 4-14 км/год, на заході місцями до 18 км/год. На сході та півдні – від 7 до 18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 28 жовтня в східних, більшості західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, очікується температура від 5 до 13°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і, можливо, також невеликий дощ.