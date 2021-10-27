В США вперше видали паспорт з невизначеним гендером

В США Держдепартамент видав перший американський паспорт із позначкою про невизначений гендер. Він стане доступний для усіх охочих вже на початку 2022 року, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Держдепартамент видав перший паспорт США із позначкою гендеру "X". Ми з нетерпінням чекаємо на можливість запропонувати його всім, хто подає заяву на отримання паспорта, як тільки ми заповнимо необхідну систему і оновимо форму на початку 2022 року" , - пише пресслужба департаменту США.

Також додається, що наразі департамент співпрацює з іншими урядовими установами США, аби в майбутньому забезпечити комфортні подорожі для усіх власників паспортів.