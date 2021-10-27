В Одесі розв'язали гостру проблему з киснем для хворих на коронавірус
У середу, 27 жовтня, в Одесу для хворих на коронавірус COVID-19 доставили кисень з Миколаєва, повідомляє УНІАН.
Як розповіли журналістам в департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, через гостру потребу кисню в лікарнях міста вчора ввечері до Миколаєва була відправлена спецмашина.
"У супроводі службовців комунальної установи "Муніципальна варта" до Миколаєва була відправлена спеціальна машина за необхідним киснем", – повідомили в департаменті.
Наразі машина повернулася до Одеси та вивантажила кисень в міській інфекційній лікарні – основній опорній лікарні регіону по COVID-19.
Зазначається, що транспортування і супровід вкрай необхідного для хворих одеситів кисню пройшло без пригод.
Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з ковід-відділень обласного Центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, понад 40 пацієнтів довелося евакуювати.