В Одесі розв'язали гостру проблему з киснем для хворих на коронавірус

У середу, 27 жовтня, в Одесу для хворих на коронавірус COVID-19 доставили кисень з Миколаєва, повідомляє УНІАН.

Як розповіли журналістам в департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, через гостру потребу кисню в лікарнях міста вчора ввечері до Миколаєва була відправлена спецмашина.

"У супроводі службовців комунальної установи "Муніципальна варта" до Миколаєва була відправлена спеціальна машина за необхідним киснем" , – повідомили в департаменті.

Наразі машина повернулася до Одеси та вивантажила кисень в міській інфекційній лікарні – основній опорній лікарні регіону по COVID-19.

Зазначається, що транспортування і супровід вкрай необхідного для хворих одеситів кисню пройшло без пригод.

Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з ковід-відділень обласного Центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, понад 40 пацієнтів довелося евакуювати.