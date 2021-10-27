Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 жовтня 2021

У четвер, 28 жовтня, 22 місячний день місячного календаря. Місяць перебуває у знаку зодіаку Лев, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Леві – час енергійних починань, спілкування та розваг. У людей зростає схильність до авантюр та ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів та угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів та відвідин театрів, музеїв, виставок.

28 жовтня – гарний день для осмислення життєвого досвіду, будівництва планів на майбутнє та закінчення будь-якої справи.

У фазу спадного Місяця починає зменшуватися життєва активність, можлива часта зміна настрою. У цей час емоційного і фізичного спаду доцільно займатися налагодженими справами, які потребують особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 жовтня

Овен (21.03-19.04)

Овни не зможуть рухатися до мети в потрібному темпі, що негативно позначиться на їхньому настрої та самопочутті.

Зірки радять шукати підтримки у сім'ї: спілкування з рідними поверне душевний комфорт. Несприятливий момент для подорожей та переїздів.

Тілець (20.04-20.05)

У житті Тільців ймовірні великі зміни, проте доведеться попрацювати. Докладені зусилля не залишаться марними, і результат не забариться.

Зосередженість на цілі може спричинити проблеми у відносинах, тому зірки радять знайти час для спілкування з партнером.

Близнюки (21.05-21.06)

Зірки обіцяють Близнюкам день можливостей. Саме зараз пошуки та роздуми можуть набути конкретної форми.

Порадує стабільністю фінансове становище. Головне – не прогаяти момент, сприятливий для реалізації найсміливіших планів.

Рак (22.06-22.07)

На Раків чекає день спокус та пасток. Усі плани необхідно реалізовувати обережно, довіряючи власному досвіду та інтуїції.

Зірки радять утриматися від поїздок та різкої зміни обстановки. Краще діяти у звичному полі.

Лев (23.07-22.08)

Леви можуть розраховувати на спокійний день, коли їм вдасться вирішити старі проблеми. Представники знаку легко знайдуть союзників та заручаться їхньою підтримкою.

Не варто відмовляти у допомозі близьким та друзям. Серйозних змін у особистому житті не передбачається.

Діва (23.08-22.09)

Зірки обіцяють Дівам сприятливий день для духовного та інтелектуального розвитку. Це найкращий момент, щоб записатися на курси або прослухати навчальний семінар.

Важливо уникати пліток та неперевіреної інформації. Можливі складнощі у спілкуванні з другою половиною.

Терези (23.09−22.10)

Можливості Терезів значно зростуть, і всі справи з великою ймовірністю складуться вдало. Особисте та ділове спілкування обіцяє лише позитивні емоції.

Імовірні невеликі фінансові труднощі, які вдасться вирішити незабаром.

Скорпіон (23.10-21.11)

Для Скорпіонів настане день самовизначення та пошуку шляху до успіху. Усі нові цілі мають бути дуже чіткими та однозначними.

Вдалими виявляться починання, пов'язані з поїздками та новими знайомствами. Фінансова ситуація потішить стабільністю.

Стрілець (22.11-21.12)

Зірки радять Стрільцям зайнятися підбиттям підсумків та завершенням раніше розпочатих справ. Радикальні зміни в житті поки що краще відкласти.

Можливі сімейні розбіжності, які переростуть у реальні конфлікти. Зірки радять проявити гнучкість та стримувати емоції.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогів очікує утомливий день: на них обрушиться маса організаційних питань та рутинних завдань. Крім того, не виключені конфлікти з керівництвом.

Вечір краще присвятити приємному відпочинку.

Водолій (20.01-18.02)

У Водоліїв з'явиться шанс отримати бажане, але шлях до мети буде важким. Зірки рекомендують з обережністю ставитись до нових контактів.

Можливі ускладнення в особистому житті.

Риби (19.02-20.03)

Риби зіткнуться з непорозумінням та проблемами на роботі. Можливі фінансові втрати через неуважність.

Зірки радять не ризикувати і бути напоготові, тому що доведеться мати справу з недоброзичливцями.