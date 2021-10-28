М'ясо під соковитою шубою в духовці: рецепт-свято на вечерю

Якщо маєте час, м'ясо перед запіканням можна замаринувати. У рецепті є майонез. Він може бути домашнім або замініть його натуральним йогуртом зі спеціями. Щоб м'ясо було соковитіше, обов'язково відбийте його у харчовій плівці, повідомляє Сьогодні.

М'ясо під шубою в духовці

Фото: instagram.com/vilkinpro

Інгредієнти:

Свинина (корейка) – 400 г

Картопля – 2 шт.

Цибуля зелена – 3 шт.

Цибуля ріпчаста, помідор – по 1 шт.

Майонез – 50 г

Печериці – 150 г

Сир твердий – 100 г

Олія – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Покладіть свинину в одноразовий харчовий пакет або загорніть у харчову плівку і тонко відбийте. Викладіть м'ясо у форму для запікання, посоліть і поперчіть за смаком. Нарізану цибулю обсмажте в олії до прозорості. Додайте нарізані тонкими пластинками гриби, їх готуйте 5 хвилин разом з цибулею. Дайте грибній начинці злегка охолонути. Натріть картоплю на великій тертці, відіжміть зайву рідину. Викладіть картопляну стружку тонким шаром на м'ясо, посоліть і поперчіть. Шар картоплі злегка змастіть майонезом, посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. Викладіть обсмажені з цибулею гриби. Накрийте їх помідорами, нарізаними тонкими кружальцями. Змастіть майонезом. Натріть сир і викладіть товстим шаром на помідори. Накрийте фольгою і запікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Зніміть фольгу та дайте сиру зарум'янитися ще 7 хвилин.