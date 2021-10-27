Будівлю МОЗ США погрожують підірвати: поліція проводить перевірку

Поліція Капітолію проводить перевірку після повідомлень про загрозу вибуху в центрі Вашингтона в сусідньому з будівлею міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США. Рух транспорту в районі перекрито, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

В Капітолії збільшилася присутність поліції після загрози вибуху в сусідній будівлі МОЗ США. З метою безпеки правоохоронці евакуювали людей, що знаходилися в ньому. Також перекриті прилеглі вулиці.

Інформація про постраждалих не надходила. Як заявила помічник глави МОЗ зі зв'язків з громадськістю Сара Лавенхайм, про загрозу вибуху бомби повідомили вранці.