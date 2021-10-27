Валютний ринок середи: підсумки дня
У середу котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку перейшли від зростання до падіння, і Національному банку довелося проводити інтервенції, щоб не допустити сильного зміцнення гривні .
Причиною пропозиції валюти, що зросла, став вчорашній вдалий аукціон Міністерства фінансів, на якому інвестори придбали гривневі ОВДП на суму 6,8 млрд гривень. Багатьом для оплати цінних паперів довелося продавати валюту, і це не лише компенсувало відсутність частини експортерів, а й спричинило суттєве перевищення пропозиції над попитом. Національний банк був змушений провести дві інтервенції щодо купівлі валюти поспіль. На початку торгів він зібрав пропозиції від продавців у районі 26,38 гривень на суму 5 млн доларів, а після 11 години вийшов із великим ордером на покупку за ціною 26,35 гривень і тим самим зупинив зниження котирувань. Основна маса угод у час, що залишився, пройшла у вузькому діапазоні 26,355-26,39 гривень, а купувати по 26,35 Нацбанку так і не довелося.
Закрили торги середи на 5,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування – 26,36/26,44 (купівля/продаж).
Торги середи відкрилися ширше, ніж у вівторок: спред на старті становив 8 копійок. Перший правочин, як і вчора, пройшов за ціною 26,41 гривень. Із самого початку торгів продавців було більше, ніж покупців, тож котирування плавно пішли вниз. О 10 ранку ринку вийшов регулятор; щоб купити 5 млн доларів, йому знадобилося трохи більше 5 хвилин. До 10:40 котирування опустилися до 26,352 гривень на купівлі та 26,365 гривень на продажу. Об 11:25 Національний банк повторно вийшов на ринок з ордером на купівлю 50 млн. доларів за ціною 26,35 гривень. Другий вихід регулятора із покупкою підштовхнув покупців до більш активних дій. Падіння припинилося, і котирування навіть на пару копійок зросли, але дорожче за 26,40 покупці брати відмовилися, тому до кінця дня торгівля йшла в діапазоні 26,355-26,39. У районі 15.00 стало відомо, що Держказначейство практично закінчило виплати компенсації ПДВ; сьогодні експортерам було спрямовано лише 46,6 млн гривень.
Котирування закриття – 26,35/26,37 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 102 млн. доларів порівняно з вівторком і склав 251 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,3648 гривень.
- Офіційний курс долара на 28 жовтня встановлено на позначці 26,3712 гривні за долар, зниження на 4,78 копійки.
- Офіційний курс євро на 28 жовтня встановлено на позначці 30,6447 гривень за євро, зниження на 3,44 копійки.
- Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,47-26,48 гривень, а надвечір – вже по 26,42-26,43 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1599 долара. Сьогодні євро протягом дня робив різкі рухи вгору-вниз, то піднімаючись до позначки 1,1624 долара, то опускаючись до 1,1583. Готівковий долар протягом дня подешевшав із 30,65-30,68 до 30,60-30,62 гривень.
Російський рубль, який встановив у вівторок новий річний максимум на рівні 69,25 рублів за долар, сьогодні впав до 70,65 рублів за долар на тлі корекції світових цін на нафту, що почалася. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 7035-7045 рублів. Готівковий рубль в Україні сьогодні знову подорожчав на 2 копійки з 3,73-3,75 до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів.