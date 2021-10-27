Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку перейшли від зростання до падіння, і Національному банку довелося проводити інтервенції, щоб не допустити сильного зміцнення гривні .

Причиною пропозиції валюти, що зросла, став вчорашній вдалий аукціон Міністерства фінансів, на якому інвестори придбали гривневі ОВДП на суму 6,8 млрд гривень. Багатьом для оплати цінних паперів довелося продавати валюту, і це не лише компенсувало відсутність частини експортерів, а й спричинило суттєве перевищення пропозиції над попитом. Національний банк був змушений провести дві інтервенції щодо купівлі валюти поспіль. На початку торгів він зібрав пропозиції від продавців у районі 26,38 гривень на суму 5 млн доларів, а після 11 години вийшов із великим ордером на покупку за ціною 26,35 гривень і тим самим зупинив зниження котирувань. Основна маса угод у час, що залишився, пройшла у вузькому діапазоні 26,355-26,39 гривень, а купувати по 26,35 Нацбанку так і не довелося.

Закрили торги середи на 5,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,36/26,44 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися ширше, ніж у вівторок: спред на старті становив 8 копійок. Перший правочин, як і вчора, пройшов за ціною 26,41 гривень. Із самого початку торгів продавців було більше, ніж покупців, тож котирування плавно пішли вниз. О 10 ранку ринку вийшов регулятор; щоб купити 5 млн доларів, йому знадобилося трохи більше 5 хвилин. До 10:40 котирування опустилися до 26,352 гривень на купівлі та 26,365 гривень на продажу. Об 11:25 Національний банк повторно вийшов на ринок з ордером на купівлю 50 млн. доларів за ціною 26,35 гривень. Другий вихід регулятора із покупкою підштовхнув покупців до більш активних дій. Падіння припинилося, і котирування навіть на пару копійок зросли, але дорожче за 26,40 покупці брати відмовилися, тому до кінця дня торгівля йшла в діапазоні 26,355-26,39. У районі 15.00 стало відомо, що Держказначейство практично закінчило виплати компенсації ПДВ; сьогодні експортерам було спрямовано лише 46,6 млн гривень.

Котирування закриття – 26,35/26,37 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 102 млн. доларів порівняно з вівторком і склав 251 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,3648 гривень.

Офіційний курс долара на 28 жовтня встановлено на позначці 26,3712 гривні за долар, зниження на 4,78 копійки.

Офіційний курс євро на 28 жовтня встановлено на позначці 30,6447 гривень за євро, зниження на 3,44 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,47-26,48 гривень, а надвечір – вже по 26,42-26,43 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1599 долара. Сьогодні євро протягом дня робив різкі рухи вгору-вниз, то піднімаючись до позначки 1,1624 долара, то опускаючись до 1,1583. Готівковий долар протягом дня подешевшав із 30,65-30,68 до 30,60-30,62 гривень.

Російський рубль, який встановив у вівторок новий річний максимум на рівні 69,25 рублів за долар, сьогодні впав до 70,65 рублів за долар на тлі корекції світових цін на нафту, що почалася. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 7035-7045 рублів. Готівковий рубль в Україні сьогодні знову подорожчав на 2 копійки з 3,73-3,75 до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів.