"Треба саджати довічно": Шкіряк про смертельну ДТП у Харкові

Дорожньо-транспортна пригода в Харкові, яка сталася 26 жовтня за участю 16-річного водія іномарки, має отримати оцінку в суді. Про це заявив політик, колишній радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, повідомляє Україна 24.

Шкіряк нагадав про трагічну ДТП в Харкові за участю Олени Зайцевої, яка сталася 18 жовтня 2017 року, і в якій загинули 5 осіб, а ще шестеро були госпіталізовані у важкому стані. Зайцева була засуджена до 10 років позбавлення волі.

Зорян Шкіряк зазначив, що, на його думку, таке покарання за смертельну ДТП, недостатнє. Також він повідомив, що у 2020 році депутати проголосували за посилення відповідальності за скоєння ДТП.

"Я давно, ще з початку роботи в Міністерстві внутрішніх справ, як і вся наша команда, наполягав на тому, що головною причиною ось таких жахливих трагічних ситуацій є, по-перше, безкарність, і, по-друге, це недосконалість закону. Так, минулого року, якщо я не помиляюся, дещо посилили відповідальність, голосували депутати. Я вважаю, що вона (відповідальність - ред.) недостатня. І, до речі, на жаль, депутатський корпус відхилив дуже важливу норму, яку ми пропонували, це додаткові повноваження поліцейських, які мали право на місці події вимагати більш чіткого виконання водіями законних вимог поліцейських. Це було відхилено. Відразу почали говорити, що це поліцейська держава і так далі. Але трошки відповідальність посилили. Особисто моя позиція полягає в тому, що п'яний за кермом, і людина, яка скоїла ДТП, це потенційний вбивця, і тут, безумовно, потрібно посилювати міру покарання до довічного ув'язнення, якщо трагедія Закінчилася смертельним випадком" , - сказав Шкіряк.

З приводу ДТП в Харкові 26 жовтня 2021 року політик зазначив, що тепер потрібно сподіватися на справедливий вирок суду.

"Але тепер я скажу два слова про цю історію. Жахлива подія, друга за тиждень. Буквально нещодавно інший підліток скоїв ДТП, де загинули чотири людини…Я дуже вірю і сподіваюся на справедливий вирок, але ми повинні розуміти, що остаточне рішення приймає суд. І ось тепер найважливіше. Скажіть, будь ласка, шановні українці, шановні люди, про яку довіру до ймовірного справедливому покаранню ось цього малолітньому ймовірного злочинця може йти мова, коли два місяці поспіль всій країні, вибачте, парять мізки, і не можуть сказати чи був депутат Трухін (нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який нібито був учасником ДТП в Києві 23 серпня – ред.) за кермом, не був за кермом, учасник він ДТП, він не учасник ДТП. Це нонсенс, це безглуздість, це ганьба, яка фактично нівелює всі ті досягнення, які були зроблені за попередній 7 років. І я вважаю, що перед тим, як змусити представників влади вимагати справедливого покарання, яке безумовно має настати в результати вироку суду ось цьому неадекватному хлопчику, потрібно дати відповідь на питання щодо Трухіна" , - сказав Шкіряк.

Треба відмітити, що у соцмережах користувачі висловлювали думку про те, що батьки 16-річного юнака, який створив ДТП в Харкові 26 жовтня, також повинні відповідати. Ситуацію прокоментував нардеп від депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець.