Microsoft може випустити Windows 11 для слабких ноутбуків
Компанія Microsoft може випустити нову версію операційної системи Windows 11. Вона буде призначена для слабких ноутбуків, повідомляє РБК-Україна.
Разом з новою операційно системою компанія також може випустити недорогий ноутбук, який масово поставлятиметься до навчальних закладів за контрактом.
Зазначається, що новий ноутбук Surface матиме відповідні характеристики:
- процесор - Intel Celeron N4120;
- оперативна пам’ять - 8 Гб;
- дисплей - 11,6 дюйма з роздільною здатністю 1366x768 пікселів;
- роз’єм для навушників, 3 інтерфейса для USB Type-A й 1 для USB Type-C.
Ймовірно, що Microsoft презентує операційну систему й ноутбук до кінця поточного року.