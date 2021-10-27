У Нідерландах розслідують загибель 33 людини через "порошок смерті"

Правоохоронні органи Нідерландів розслідують 33 випадки загибелі людей, які купили "порошок смерті" у прихильників евтаназії, повідомляє NEWSru.co.il.

Розслідування було порушено після слухань у справі членів групи, котра називає себе "Кооперативом остання воля".

За даними слідства, члени "кооперативу" з 2018 року поширюють "речовину X", стверджуючи, що вона є дешевим та безболісним способом піти з життя.

Один член групи, 78-річний психолог Вільям Ван Дейк, напередодні розповів виданню De Volkskrant, що порошок у нього придбали не менше ста чоловік. Чоловік заявляє, що його не турбують можливі наслідки, арешт чи ув'язнення. За його словами, він хотів привернути увагу до законів, що діють у країні, що стосуються так званої допомоги при самогубстві.

Згідно з чинними в Нідерландах законами, евтаназія або самогубство за допомогою лікаря можлива в обмеженій кількості випадків та під суворим наглядом медичних працівників. Все, що знаходиться поза випадками, описаними в законі, є злочином і карається тюремним ув'язненням на строк до трьох років.

Прокуратура вже звинуватила 28-річного члена "кооперативу". Його звинувачують у незаконному продажу лікарських засобів, відмиванні грошей. Очікується, що після закінчення розслідування він також буде звинувачений у незаконній допомозі в самогубстві.