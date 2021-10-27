Лікарю з України не дозволили обстежити Саакашвілі

Український лікар Максим Парабиніс відвідав у пенітенціарній установі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі﻿. Про це розповів сам Парабиніс, повідомляє Ділова столиця.

За словами українського лікаря, йому не дозволили провести медогляд Саакашвілі.

"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування протягом 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного нагляду. Міхеїл Саакашвілі заявив, що від сьогодні він відмовляється від медичної допомоги. Він відмовляється здавати аналізи та проходити медичні процедури, які полегшують голодування" , — сказав Парабиніс.

Лікар каже, що Саакашвілі відчуває підтримку, й оскільки не може скористатися законними правами, то єдиним методом боротьби залишається відмова від медичної допомоги.

Український лікар каже, що за жодних обставин не можна припускати, щоб Саакашвілі залишився без медичного контролю.