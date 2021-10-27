США та Грузія змінили правила в'їзду

Сполучені Штати Америки змінили правила в'їзду. Так, з 8 листопада мандрівники мають надати сертифікати про повний курс вакцинації, повідомляє UBR.

При цьому допускаються препарати, схвалені США та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Крім того, на кордоні потрібно надати ПЛР-тест, зроблений не пізніше трьох днів до в'їзду.

Грузія також оновила правила перетину кордону. Вакциновані мандрівники повинні пред'явити лише сертифікат. Від нещеплених громадян вимагається ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 години до в'їзду. Ще один тест потрібно пройти за три дні після прибуття. Також потрібно заповнити онлайн-форму.