Азаров подав апеляцію на свій арешт, її мають розглянути 3 листопада

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляційної скарги на арешт експрем'єра Миколи Азарова, який переховується від українського правосуддя у Росії, повідомляє Ділова столиця.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на рішення судді Печерського районного суду Києва від 20 жовтня 2021 року, яким заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного А., призначено на 3 листопада 2021 року (15:35)" , — йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Автоматизована система визначила склад суду: суддя-доповідач В.В. Мельник, судді Т.В. Фріч, Ю.М. Слива.

Нагадаємо, 20 жовтня Печерський районний суд обрав колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову запобіжний захід у вигляді арешту.