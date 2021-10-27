Швейцарія розширила список санкцій проти РФ

Швейцарія розширила до восьми осіб свій персональний список санкцій у зв'язку з окупацією Криму Російською Федерацією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Державного секретаріату економіки (SECO) Швейцарії, повідомляє "ДС".

Так, до списку санкцій потрапили:

начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,

керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,

слідчий Магомед Магомедов,

прокурор Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".