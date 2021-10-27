Швейцарія розширила список санкцій проти РФ
Швейцарія розширила до восьми осіб свій персональний список санкцій у зв'язку з окупацією Криму Російською Федерацією, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Державного секретаріату економіки (SECO) Швейцарії, повідомляє "ДС".
Так, до списку санкцій потрапили:
- начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,
- керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,
- кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,
- слідчий Магомед Магомедов,
- прокурор Євген Колпіков.
Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".