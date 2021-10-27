Оточення президента Чехії підозрюють у ненаданні своєчасної медичної допомоги

Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю Чехії (NCOZ) почало перевірку людей з оточення президента країни Мілоша Земана. Правоохоронці підозрюють їх у ненаданні своєчасної медичної допомоги главі держави та підробці документів, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Правоохоронці з'ясовують, чи не вчинили люди з оточення Земана злочин, не надавши йому медичну допомогу в замку в Ланах, де він перебував до госпіталізації.

Також поліція підозрює людей з оточення Земана в підробці і привласненні повноважень президента країни. Зокрема, мова йде про можливу підробку підпису глави держави на документі про скликання нової Палати депутатів 8 листопада.

У прокуратурі відмовилися прокоментувати виданню хід розслідування кримінальних справ. При цьому там уточнили, що в обох випадках підозрюваним загрожує до двох років позбавлення волі.