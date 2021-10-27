Щепленим Johnson&Johnson запропонують вакцины Pfizer або Moderna

Іспанцям, які зробили однокомпонентне щеплення від коронавірусу COVID-19 вакциною американської компанії Johnson&Johnson, запропонують щепитися препаратами, розробленими компаніями Pfizer-BioNTech або Moderna, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення міністерства охорони здоров'я Іспанії пов'язане з дослідженнями ефективності вакцини Johnson&Johnson, згідно з якими препарат менш ефективний у порівнянні з рештою вакцин проти COVID-19.

Іспанцям рекомендовано зробити додаткову дозу вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna через три місяці після першої вакцинації. Серед 37 млн іспанців, щеплених від коронавірусу, 1,9 млн зробили вакцину від компанії Johnson&Johnson.

В Іспанії ведеться одна з найуспішніших вакцинаційних компаній у світі: 88,3% іспанців старше 12 років повністю щеплені від коронавірусу.