У МОЗ назвали симптоми, коли потрібно викликати "швидку"

Міністерство охорони здоров'я пояснило, що внаслідок зростання захворюваності на коронавірус зросла кількість викликів "швидких". Однак, є багато випадків, коли виклики не є виправданими, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Коли потрібно викликати "швидку"

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, протягом останньої доби в країні "швидкі" прийняли 55 тисяч викликів. Зокрема, через велику кількість дзвінків хворі, які справді потребують медичної допомоги, можуть померти.

Також Кузін пояснив, що лише висока температура не має бути причиною виклику медиків.

"Швидку" потрібно викликати, якщо у хворого такі симптоми:

біль у грудній клітці;

дихальна недостатність;

сатурація менше 92%, яка вимірюється пульсоксиметром.

Крім того, люди, які мають лише легкі симптоми і не мають інших захворювань, повинні лікуватися вдома. Зазначається, що в середньому симптоми виникають протягом 5-6 днів після зараження, проте цей період може тривати до 14 днів.