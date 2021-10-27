Додаток Apple Music виправив свої карти з Кримом

Додаток Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом. Раніше на них півострів зображувався як частина Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявили в посольстві України в США.

"Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна" , - йдеться в Facebook дипмісії.

Нагадаємо, раніше користувачі виявили в додатку Apple Music for Artists знайшли карту України без Криму. МЗС України доручило посольству в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації.