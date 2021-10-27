"Може бути диверсія": Радуцький про причини дефіциту кисню

В Україні дійсно є дефіцит кисню, заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Україна 24.

"Перше - це те, що.. І сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути так само диверсія, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання Уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки стоять, але вже 2 листопада вони виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи - в країні всі кисневі заводи є приватними.

На сьогодні такого, щоб зупинився кисень, не було ні в одній області. В Одесі, наприклад, по цій лікарні вже розібралися. Там є політична складова, а кисень був. Я сьогодні мав розмову з Одеською держадміністрацією та облрадою. Там не все так просто - нехай правоохоронні органи та обласна адміністрація розбираються. Концентратори там були в лікарнях. Навіть якщо кисень у балоні не був, то там були концентратори. Це дуже непросте питання по Одесі", - заявив він.

Також Михайло Радуцький зазначив, що наразі Україні потрібно 344 тонни кисню на добу на всю країну.

"До того ж саме "Дельта", а зараз ми вже маємо "Дельта+"... Вони дуже сильно підвищують відсоток кисневозалежних пацієнтів - на 10-15% збільшилася їхня кількість... МОЗ, на жаль, не керує кисневими заводами, але в ручному екстреному режимі сьогодні розв'язує питання по Чернігову, інших областях. На сьогодні перші 160 тонн кисню ми отримали від Польщі..." , - вказав він.

Нагадаємо, в Одесі пацієнтів однієї з лікарень довелося серед ночі евакуювати до іншого медзакладу. Причиною цього стала нестача кисню для хворих.