Білий дім звинуватив Facebook у дезінформації про вакцини

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі в ході регулярного брифінгу звинуватила соціальну мережу Facebook у поширенні фейків про вакцини проти коронавірусу, які переважають над правдивими даними про препарати, повідомляє Лента.Ру.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що Facebook продовжує лідирувати серед інших соцмереж у питанні поширення дезінформації про COVID-19 та вакцини, Псакі заявила, що ці дані не дивують Білий дім.

"На жаль, для нас не дивно чути, що Facebook знав про ці проблеми, знав про них, можливо, ще на початку цієї пандемії" , - сказала вона.

Псакі нагадала, що представники адміністрації США ще у липні повідомляли, що "соціальні мережі є основним каналом для поширення невірної інформації" про коронавірус.