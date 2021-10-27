У МОЗ розповіли про аналізи перед вакцинацією

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" розповів, як організована вакцинація від коронавірусу в Україні, і чи потрібно перед щепленням робити додаткові аналізи, повідомляє Україна 24.

За його словами, вакцинація в Україні проводиться з використанням трьох основних платформ:

"Це центри вакцинації, пункти щеплення або мобільні бригади. В кожному такому центрі є навчені працівники, їх декілька тисяч, які пройшли спеціальне навчання по наданню не лише медичної допомоги, але й по порядку проведення вакцинації. Це процес керований, оскільки кожен лікар має відповідне навчання, і він зокрема проводить медичний огляд людини, або запитує в неї про наявність тих чи інших станів".

Кузін зазначив, що "не рекомендується робити ніяких додаткових аналізів перед проведенням щеплення".

"Не потрібно здавати кров ані на визначення антитіл, ані якихось додаткових маркерів. Це не є рекомендованим, тому що вакцина може застосовуватися навіть у тих людей, які перехворіли впродовж максимум трьох місяців після завершення основної хвороби. Тому ці моменти є доволі важливими" , - сказав заступник глави МОЗ.

Також Кузін розповів про принципи та правила інфекційного контролю при вакцинації.