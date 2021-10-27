У Сумах застрелили члена "Правого сектору"

Кілька годин тому у Сумах пострілом у голову було вбито члена "Правого сектору" Олександра Іваніну.

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Напередодні Іванина прийшов на засідання міської ради та виступив із жорсткою критикою на адресу місцевих депутатів та перевізників маршруток. Він лаяв їх за високі ціни та низьку якість обслуговування. Після чого заявив, що на дорогах міста зупинятимуть транспорт, який порушуватиме критерії, яким мають відповідати маршрутки, з викликом поліції.

ЗМІ повідомляють, що вбивство сталося біля під'їзду Іваніни на очах його дружини. Допомога лікарів уже не знадобилася.

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