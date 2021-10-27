Говорити про заміну міністра оборони передчасно – ОП
Міністр оборони Андрій Таран буде у складі президентської делегації під час візиту до Великобританії, говорити про його заміну зараз передчасно, повідомляє Укрiнформ.
Про це розповів речник Президента Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.
"Андрій Таран має летіти у складі президентської делегації до Британії. Там у нього заплановані важливі заходи. Станом на зараз говорити про зміну міністра передчасно. Він і далі виконує свої функції, і такі публічні розмови йому тільки заважатимуть", - зазначив прес-. секретар глави держави.