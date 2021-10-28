Іран вирішив відновити переговори щодо ядерної угоди

Як стверджує агентство AFP, Іран погодився відновити переговори зі світовими державами щодо ядерної угоди. Це заявив заступник міністра закордонних справ країни Алі Багері після зустрічі з посередниками ЄС у Брюсселі, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Решта учасників переговорів, у тому числі непрямих переговорів між США та Іраном, все ще повинні підтвердити своє повернення за стіл переговорів.

"Ми згодні почати переговори до кінця листопада. Точна дата буде оголошена протягом наступного тижня" , - написав у Twitter Алі Багері.

Він сказав, що у нього "відбувся дуже серйозний і конструктивний діалог ... за основними елементами успішних переговорів".