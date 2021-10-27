Дзеркаль не виключає зростання тарифів за доставку газу

Якщо після запуску Північного потоку-2 транзит газу через Україну припиниться, тариф за доставку газу у платіжках може значно збільшитись. Але без газу Україна не залишиться, повідомляє Корреспондент.

Про це заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль у ефірі телеканалу 1+1. За її словами, запуск Північного потоку-2 може дуже погано вплинути на платіжки.

"Зараз система працює як комплекс. А насправді тримати всю систему, якщо не буде транзиту, будемо ми з вами – українські споживачі. Тобто наші платіжки на розподіл газу, якщо транзиту не буде, значно збільшаться. Або держава це повинна буде покривати власним коштом, але це все одно наш рахунок" , - сказала вона.

Водночас радниця міністра енергетики зазначила, що це гіпотетично може статися лише, якщо українська ГТС взагалі не працюватиме на транспортування газу до Європи. Але за її словами, без газу Україна не залишається навіть після запуску Північного потоку-2.