Винуватець ДТП у Харкові може потрапити під амністію

Підліток, який влаштував моторошну ДТП у Харкові, може потрапити під амністію. Про це у середу, 27 жовтня, на своїй сторінці у Facebok написав депутат Харківської міської ради Ігор Черняк, повідомляє Корреспондент.

За його словами, до 30-річчя Незалежності України розроблено проєкт закону про амністію для неповнолітніх, зокрема у ненавмисному злочині.

"Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий" , - нап﻿исав Черняк.

Наразі цей проєкт перебуває на розгляді Верховної Ради. Депутат припустив, що у разі ухвалення документа у нинішній редакції 16-річного "мажора" можуть звільнити прямо у залі суду.

Він закликав нардепів Верховної Ради не ухвалювати цей законопроєкт у поточній редакції, "яка дозволяє 16-річному гонщику уникнути відповідальності".