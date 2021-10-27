Окупанти обстріляли населені пункти на Луганщині

Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявили Щастинська міська територіальна громада у facebook﻿, а також ОТУ "Північ" на своїй сторінці﻿.

"27 жовтня 2021 року о 16:20 ворог здійснив обстріл населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру".﻿ 

По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків. Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які швидко ліквідував підрозділ ДСНС.

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Також пошкоджено лінію електропередач, ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає. Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

Обстріляні також околиці села Кряківка - за попередніми даними сюди окупантами було здійснено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв, постраждалих немає; осколками пошкоджено "водовозку" - автомобіль ЗІЛ-131.

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