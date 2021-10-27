Окупанти обстріляли населені пункти на Луганщині

Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявили Щастинська міська територіальна громада у facebook﻿, а також ОТУ "Північ" на своїй сторінці﻿.

"27 жовтня 2021 року о 16:20 ворог здійснив обстріл населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру".﻿

По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків. Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які швидко ліквідував підрозділ ДСНС.

Також пошкоджено лінію електропередач, ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає. Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

Обстріляні також околиці села Кряківка - за попередніми даними сюди окупантами було здійснено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв, постраждалих немає; осколками пошкоджено "водовозку" - автомобіль ЗІЛ-131.