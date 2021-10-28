У Європі знизилася ціна на газ після "доручення" Путіна

Ціни на газ у Європі впали після доручення президента Росії Володимира Путіна «Газпрому» збільшити постачання газу до ЄС. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Ціна на газ знизилася із 1041 долара за тисячу кубометрів до 1008 доларів за тисячу кубометрів. За день вартість впала більш як на чотири відсотки.

Володимир Путін закликав "Газпром" підвищити обсяги газу в європейських сховищах, що має допомогти Європі, яка зіткнулася з енергетичною кризою. Відповідну заяву він зробив на нараді з питань ресурсного потенціалу Ямала.

«Газпром» має розпочати планові роботи з постачання до Європи після закачування газу до підземних сховищ Росії. На думку президента, додаткові обсяги палива стабілізують ціни на європейському енергоринку. Глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що компанія закінчить закачування газу до російських підземних сховищ до 8 листопада.