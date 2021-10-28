План Байдена щодо боротьби з глобальною проблемою провалився

Цілодобовий режим роботи портів не допоміг вирішити глобальну проблему збоїв у ланцюжках поставок, як передбачав президент США Джо Байден. Його план провалився, і вантажі, як і раніше, затримуються, повідомляє Лента.Ру.

Найбільший морський перевізник Maersk повідомив, що значна частина водіїв не забрали вантажі, незважаючи на зміни у графіку роботи порту в Лонг-Біч. Там із 25 жовтня запровадили додатковий щоденний збір для вантажоперевізників, які вчасно не звільняють доки. За кожен контейнер доведеться заплатити 100 доларів, причому сума збільшуватиметься з кожним днем простою знову на 100 доларів. Передбачається, що надбавка дозволить звільнити місце для суден, які очікують на відвантаження.

До цього рішення критично поставилися вантажоперевізники, які побоюються зростання і так високих транспортних витрат. Вони зауважили, що причиною затримки контейнерів є відсутність необхідного обладнання для транспортування та переповненість складів. Крім того, в країні спостерігається нестача робочої сили, у тому числі далекобійників та складських працівників. Усі ці перешкоди не вдасться побороти через зміну графіка роботи портів чи штрафів за простий, упевнені експерти.

Компанії повідомляють про зростання збитків та скорочення прибутку через збої в ланцюжках поставок. Уряд, для якого це політично чутлива тема, шукає рішення у ситуації, що склалася. Джо Байден повідомив CNN, що розгляне можливість залучити Національну гвардію для скорочення затримок. Однак лише деякі експерти припускаються такого кроку.

Раніше американський президент заявив, що два найбільш забиті порти США в Лос-Анджелесі і Лонг-Біч працюватимуть цілодобово, щоб розвантажити приблизно 500 тисяч товарних контейнерів, що скупчилися на судах. За словами Байдена, деякі великі рітейлери також більше працюватимуть вночі, щоб налагодити постачання. Представники Білого дому попередили, що незважаючи на зусилля зі стабілізації ситуації, американці можуть зіткнутися з подорожчанням товарів та їх дефіцитом під час різдвяних свят через збої в ланцюжках поставок.