Стрілецьку асоціацію США атакували російські хакери - ЗМІ

Стрілецька асоціація США піддалася кібератаці із застосуванням вірусу-вимагача, за участю російських хакерів. На своїх ресурсах хакери розмістили 13 файлів, що належать, за їх твердженням, НСА, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

За інформацією NBC, більшість вкрадених документів стосуються грантів, що фінансуються з бюджету стрілецької асоціації. Якщо запитуваний хакерами викуп не буде виплачений, кіберзлочинці погрожують опублікувати та інші вкрадені файли. NBC не наводить суму, запитувану кіберзлочинцями.

Телекомпанія стверджує, що за атакою на НСА стоять хакери, які об'єдналися в угруповання Grief. Йдеться про колектив, що іменувався раніше Evil Corp, який американська влада пов'язує з Російською Федерацією і проти якого Мінфін США у 2019 році ввів санкції. З моменту введення санкцій Evil Corp могли змінити назву, щоб уникнути рестрикцій.

У пресслужбі НСА не прокоментували відомості про ймовірну кібератаку. Разом з тим глава пресслужби стрілецької асоціації вказав у Twitter, що НСА "не обговорює питання, що стосуються її фізичної або електронної безпеки". За його словами, НСА вживає "надзвичайних заходів щодо захисту інформації, що стосується її членів, спонсорів та діяльності".