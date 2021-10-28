Експерт прогнозує закриття банківських відділень в Україні

В Україні, як і в інших країнах світу, вже незабаром банківські відділення можуть зовсім закритися. При цьому банки для оцінки своїх клієнтів відстежуватимуть пересування та покупки клієнтів, повідомляє Обозреватель.

Про це виданню розповів Сергій Сароян, фундатор компанії Performance Managment. Головна тенденція зараз – це збір усієї можливої інформації про клієнта: його переміщення по місту, його продуктові уподобання, схильність до імпульсних покупок і т.д. Все це тією чи іншою мірою застосовується компаніями в роботі і вже зараз може вплинути, наприклад, на рішення про видачу позики чи формування персональних пропозицій.

Наступний крок – створення широкої екосистеми, яка простягатиметься далеко за межами фінансової сфери.

"Ми бачимо, як усі великі компанії з електронної комерції намагаються запустити свій власний платіжний додаток, мотивуючи користувачів використовувати саме його для покупок через нарахування балів, які можна витрачати на платформі" , – говорить Сароян.

Банківська сфера майбутнього – це симбіоз фінансового та нефінансового світів: місце, де користувач зможе придбати будь-який товар, інвестувати свої кошти та скористатися необхідною послугою не залишаючи єдиного простору.