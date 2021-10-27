"Дія" запустила роздрук сертифіката про перше COVID-щеплення

Тепер українці можуть згенерувати сертифікат про перше Covid-щеплення через офіційний сайт Дія без біометричного паспорта, повідомляє Факти.ICTV.

Як передає офіційний Telegram-канал Дія, сертифікат про Covid-вакцинацію можна зберегти на телефон або надрукувати.

Необхідно авторизуватися на сайті Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, натиснути на пункт. Отримати Covid-сертифікат на головній сторінці або в розділі Послуги, підписати згоду на обробку персональних даних КЕП.

Коли Дія знайде інформацію про вакцинацію громадянина у базі даних, тоді ви отримаєте повідомлення про це на свою електронну пошту.

Сертифікат про перше щеплення можна отримати без біометричних документів, для цього потрібний лише електронний підпис.