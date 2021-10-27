В Україні вперше провели операцію з трансплантації легень

Перший українець, якому провели успішну операцію з трансплантації легень, поїхав додому. Органи дихання Віктора Бабія функціонують на повну, повідомляє Факти.ICTV.

Про це поінформувала засновниця громадської організації Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Він дихає на повні груди. Крутить педалі тренажера. А ще коридором до журналістів ішов так швидко та впевнено, що мама з дружиною не могли його наздогнати" , – розповіла вона.

За її словами, до операції чоловік не міг пройти навіть декілька метрів. Волонтер зазначила, що Віктор планує жити, дочекатися онуків та звозити сина на море.

"І бачили б ви, якими закоханими очима дивляться вони з дружиною один на одного. Вони більше не бояться втратити це. І знаєте, цей день – це наче змога доторкнутися до щастя" , – написала вона.

Заславець процитувала слова генерального директора Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олега Самчука.