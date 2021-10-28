ГБР вручило підозру "копу", який збив пішохода

ГБР вручило підозру "копу", який збив пішохода

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього оперуповноваженого районного управління поліції на Житомирщині через скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У квітні 2021 року приблизно о 22:00 у селі Малинівка Коростенського району Житомирської області поліцейський скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Після скоєного поліцейський втік з місця ДТП, навіть не спробувавши допомоги потерпілому. За показаннями свідків правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння", - зазначено у повідомленні пресслужби ДБР.

Як повідомляється, правоохоронець двічі відмовлявся давати свідчення у справі і лише після показань свідків та висновку експертизи зізнався, що знаходився за кермом під час ДТП. Наразі його звільнено з лав Нацполіції.

Експоліцейський підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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