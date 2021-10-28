ГБР вручило підозру "копу", який збив пішохода

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього оперуповноваженого районного управління поліції на Житомирщині через скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У квітні 2021 року приблизно о 22:00 у селі Малинівка Коростенського району Житомирської області поліцейський скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Після скоєного поліцейський втік з місця ДТП, навіть не спробувавши допомоги потерпілому. За показаннями свідків правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння" , - зазначено у повідомленні пресслужби ДБР.

Як повідомляється, правоохоронець двічі відмовлявся давати свідчення у справі і лише після показань свідків та висновку експертизи зізнався, що знаходився за кермом під час ДТП. Наразі його звільнено з лав Нацполіції.

Експоліцейський підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.