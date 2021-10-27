СБУ перевіряє "Укрексімбанк" на "фінансування тероризму"

Після журналістського розслідування «Схем» про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним «Укрексімбанком» прокурор Офісу генерального прокурора відкрив провадження за статтею про «фінансування тероризму». Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, повідомляє Радіо Свобода.

Про це у відповідь на запит журналістів розповіли в Офісі генерального прокурора України. В ОГП зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на матеріал програми «Схеми», а саме на розслідування «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів», яке було оприлюднено 7 жовтня.

В ОГП повідомили, що 19 жовтня прокурор відкрив провадження за статтею 258-5 (частина 3) Кримінального кодексу України – це «фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки». Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода