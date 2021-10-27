На знімальному майданчику "Іржи" є ще бойові набої - поліція
Як стверджує CNN у поліції округу Санта-Фе американського штату Нью-Мексико підозрюють, що на знімальному майданчику фільму "Іржа", де актор Алек Болдвін випадково застрелив кінооператора Галину Хатчінс, могли бути й інші бойові патрони. Про це заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса, повідомляє Ліга.net.
"Ми підозрюємо, що на знімальному майданчику були й інші бойові набої", – сказав шериф.
Мендоса відмовився коментувати питання, як боєприпаси потрапили на знімальний майданчик, оскільки розслідування перебуває в активній фазі.
"Криміналістична лабораторія перевірить, чи є вони офіційно бойовими патронами, чи ні", – сказав Мендоса.
Шериф сказав, що влада проводить подальше розслідування, щоб визначити, як у членів знімальної групи виявилася зброя з бойовим патроном.
"Є люди, які перевіряли або тримали в руках вогнепальну зброю, коли вона була заряджена, до того, як вона дісталася містера Болдвіна – ми проводимо бесіди. І є деякі додаткові питання, які нам потрібно поставити", – сказав він.