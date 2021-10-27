На знімальному майданчику "Іржи" є ще бойові набої - поліція

Як стверджує CNN у поліції округу Санта-Фе американського штату Нью-Мексико підозрюють, що на знімальному майданчику фільму "Іржа", де актор Алек Болдвін випадково застрелив кінооператора Галину Хатчінс, могли бути й інші бойові патрони. Про це заявив шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса, повідомляє Ліга.net.

"Ми підозрюємо, що на знімальному майданчику були й інші бойові набої" , – сказав шериф.

Мендоса відмовився коментувати питання, як боєприпаси потрапили на знімальний майданчик, оскільки розслідування перебуває в активній фазі.

"Криміналістична лабораторія перевірить, чи є вони офіційно бойовими патронами, чи ні" , – сказав Мендоса.

Шериф сказав, що влада проводить подальше розслідування, щоб визначити, як у членів знімальної групи виявилася зброя з бойовим патроном.