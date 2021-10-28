Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що російська сторона хоче замінити у делегації Галину Третьякову на Віктора Медведчука. Про це Гармаш написав у своєму Facebook

"Тепер вони (російська сторона – ред.) вже диктують нам, кого включити в нашу делегацію", – пише він.

Якщо конкретно – у РФ вимагають зняти офіційного представника України Галину Третьякову, замінивши її Віктором Медведчуком.

"Вони тільки хочуть мати справу з кумом Путіна", – написав Гармаш.

На його думку, у Кремлі просто "не можуть придумати розумні причини, які пояснюють невиконання рішень нормандського квартету про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому" .